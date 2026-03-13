Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Didampingi Kakorlantas Polri Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran

jpnn.com - BANTEN - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pelayanan arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, pada hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Jumat (13/3).

Kapolri yang didampingi Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonugroho, melakukan peninjauan untuk memastikan kesiapan petugas serta fasilitas pelabuhan dalam melayani para pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatra.

Kegiatan tersebut juga dihadiri, antara lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta Gubernur Banten Andra Soni.

Kapolri mengatakan dari hasil paparan yang diterima, terdapat sejumlah inovasi baru untuk mengurai potensi antrean kendaraan di kawasan penyeberangan.

Menurut dia, terdapat penambahan buffer zone serta pelabuhan alternatif yang diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan menuju pelabuhan.

Selain itu, pengelolaan arus juga akan didukung command center yang memantau kondisi secara real-time.

Termasuk sistem penjualan tiket online dan pengaturan seluruh dermaga yang kini tidak lagi dibedakan.

“Semua kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai antrean kendaraan,” kata Jenderal Listyo.