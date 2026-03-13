Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Didampingi Kakorlantas Polri Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran

Jumat, 13 Maret 2026 – 20:25 WIB
Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Didampingi Kakorlantas Polri Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran - JPNN.COM
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah menteri meninjau langsung kesiapan pelayanan arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (13/3). Foto: Dokumentasi NTMC

jpnn.com - BANTEN - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pelayanan arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, pada hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Jumat (13/3). 

Kapolri yang didampingi Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonugroho, melakukan peninjauan untuk memastikan kesiapan petugas serta fasilitas pelabuhan dalam melayani para pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatra.

Kegiatan tersebut juga dihadiri, antara lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta Gubernur Banten Andra Soni.

Baca Juga:

Kapolri mengatakan dari hasil paparan yang diterima, terdapat sejumlah inovasi baru untuk mengurai potensi antrean kendaraan di kawasan penyeberangan.

Menurut dia, terdapat penambahan buffer zone serta pelabuhan alternatif yang diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan menuju pelabuhan.

Selain itu, pengelolaan arus juga akan didukung command center yang memantau kondisi secara real-time.

Baca Juga:

Termasuk sistem penjualan tiket online dan pengaturan seluruh dermaga yang kini tidak lagi dibedakan.

“Semua kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai antrean kendaraan,” kata Jenderal Listyo.

Tinjau Pelabuhan Merak, Banten, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho pastikan kesiapan arus mudik Lebaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus Mudik  Kapolri  Kakorlantas  Pelabuhan Merak  Mudik Lebaran  mudik  Polisi 
BERITA ARUS MUDIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp