Tinjau Pelaksanaan Program Magang di Telkom, Menko Airlangga Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke kantor PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) di Jakarta Selatan, pada Selasa (2/12).

Kunjungan tersebut untuk meninjau secara langsung lokasi pekerja magang dan berdiskusi dengan para peserta dan mentor atau pimpinan unit, serta melakukan mini townhall.

Menko Airlangga mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi di TelkomGroup.

“Telkom melaksanakan program pemagangan nasional dengan sangat baik. Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skill workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan yang signifikan," ungkap dia.

Menurut dia, perkembangan sektor digital menjadi salah satu kunci utama pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, sehingga akan terus mendorong program pemagangan nasional, khususnya bidang industri digital di TelkomGroup.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menyoroti kebutuhan talenta pada bidang Artificial Intelligence (AI) di Indonesia yang semakin meningkat.

“AI bagi Indonesia potensinya besar di berbagai sektor. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, data center kita butuh. Kemudian yang kedua nanti di sektornya itu sendiri. Apakah itu kesehatan, apakah itu di Industri 4.0 dan juga di industri kreatif dan inovatif. Nah, ini juga butuh tenaga-tenaga. Jadi, saya minta Telkom untuk mengejar ini. Karena AI ini kan kita butuh data. There is no AI without data. Dan data collection itu adalah labor intensive,” tambah Airlangga.

Sejalan, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan juga menyampaikan program pemagangan lulusan perguruan tinggi ini menjadi sarana penting bagi talenta muda untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai bidang, mulai dari data analyst, developer, AI, hingga project management dan bidang digital lainnya.