Tinjau Perkembangan IKN, Wapres Gibran Dorong Pasar Sepaku Hidupkan Ekonomi Rakyat

jpnn.com, SEPAKU - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek revitalisasi Pasar Sepaku di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Barat, Kalimantan Timur pada Rabu (31/12).

Penataan ulang pasar ini tengah dikebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat sentra ekonomi masyarakat di kawasan penyangga IKN.

Proyek peremajaan pasar ini diharapkan tidak hanya menjamin keberlangsungan interaksi sosial yang sudah terbangun di tengah warga, tetapi mampu mendongkrak perputaran ekonomi rakyat di sekitar pusat pemerintahan baru.

Pasar tradisional yang akrab disebut warga sebagai Pasar Rebo Sukaraja ini memegang peranan vital, karena telah lama menjadi denyut nadi perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Sepaku.

Dalam peninjauannya, Wapres Gibran memberikan perhatian khusus pada metode pembangunan yang diterapkan di pasar tersebut.

"Pembangunan Pasar Sepaku ini sangat istimewa karena dilakukan di tengah aktivitas dan kehidupan masyarakat," ujar Wapres Gibran.

Baca Juga: Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Natal di Tengah Suasana Duka Bencana Sumatera Utara

Wapres Gibran menjelaskan ada pertimbangan khusus dalam proses administrasi proyek ini demi kepentingan warga.

Proses menuju kontrak pekerjaannya membutuhkan waktu sedikit lebih lama, untuk memastikan pembangunan berjalan dengan pendekatan yang humanis.