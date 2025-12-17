Tinjau Program BPBL di Ngawi, Ibas: Listrik Bisa Membuat Kehidupan Semakin Menyala

jpnn.com, NGAWI - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyambangi Desa Kedungharjo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan dan peninjauan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat bertajuk 'Listrik Baru, Harapan Baru, Ngawi Lebih Menyala'.

Edhie Baskoro menegaskan Program BPBL bukan sekadar menghadirkan penerangan, tetapi menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

“Satu listrik untuk satu rumah tangga bisa membuat kehidupan semakin menyala. Menerangi saat gelap, menerangi hati kita, dan memberi harapan baru,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dikutip Rabu (17/12).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu juga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk mengawal agar program nasional benar-benar dirasakan hingga tingkat desa, seiring dengan penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ketahanan pangan.

Dia menegaskan kehadirannya di Desa Kedungharjo bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawal implementasi kebijakan nasional.

“Reses bukan hanya mendengar harapan Bapak-Ibu, tetapi juga memastikan program pemerintah nasional benar-benar berjalan dengan baik,” tegas Ibas dalam kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) tersebut.

Edhie Baskoro menambahkan dengan hadirnya listrik, anak-anak dapat belajar lebih giat, orang tua lebih produktif, dan keluarga memiliki optimisme untuk hidup lebih sejahtera.

Dia menekankan pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional.