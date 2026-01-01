Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tinjau Revitalisasi Pasar Sepaku IKN, Gibran Pastikan Ekonomi Pedagang Tetap Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 – 19:20 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau revitalisasi Pasar Sepaku di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (31/12).

Saat ini, area Pasar Sepaku diketahui tengah ditata sebagai bagian dari penguatan pusat aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan penyangga IKN.

Revitalisai pasar ini harapannya dapat memberi manfaat nyata bagi ekonomi rakyat dan menjaga keberlanjutan aktivitas sosial masyarakat setempat.

Penataan Pasar Sepaku yang juga dikenal dengan Pasar Rebo Sukaraja, mencakup pembangunan dua bangunan pasar, penataan kawasan pasar, serta penataan koridor Sepaku sepanjang 1,5 kilometer.

Proyek tersebut dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, setelah melalui proses rembuk warga.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres memastikan proses pembangunan tetap memperhatikan keberlangsungan kegiatan ekonomi, dengan mekanisme relokasi sementara pedagang agar aktivitas jual beli tetap berjalan selama masa konstruksi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Relokasi Pasar Sepaku, Roni Rosaji menjelaskan pasar ini akan ditata secara menyeluruh, termasuk perbaikan fasad bangunan dengan material rotan sintetis, penataan signage, serta pengembangan kawasan pedestrian.

"Penataan dilakukan dengan dukungan masyarakat yang secara sukarela memberikan sebagian lahannya untuk pelebaran pedestrian hingga tiga meter," kata Roni, dikutip dari keterangan pers, Kamis (1/12).

