Tinjau Sekolah Rakyat Jabar II, KSP Dudung Apresiasi Percepatan Pembangunan

jpnn.com, BEKASI - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat II di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Senin (18/5).

Hal ini merupakan bentuk pengawasan langsung Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan lancar dan tepat waktu.

Proyek yang dibangun oleh PT Brantas Abipraya tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat rentan.

Dalam kunjungan tersebut, Dudung meninjau langsung progres pembangunan sekolah yang ditujukan untuk melayani sekitar 900 hingga 1.080 siswa terbagi dalam 36 rombongan belajar di jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Ini sebagai bukti nyata keseriusan Presiden, tentunya saya dari KSP ini adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara langsung program prioritas unggulan Bapak Presiden. Salah satunya adalah sekolah rakyat,” ujar Dudung.

Berdasarkan data per 17 Mei 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 65,24 persen, melampaui target rencana awal sebesar 53,66 persen atau mengalami deviasi positif sebesar 11,58 persen.

Sementara itu, penyelesaian struktur bangunan telah mencapai 89,5 persen dan saat ini pekerjaan difokuskan pada tahap finishing arsitektur, Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP), serta penyediaan furnitur.

Dudung juga mengapresiasi percepatan pembangunan yang menunjukkan hasil luar biasa.