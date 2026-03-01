Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tinjau SPPG Karanglo, Ibas Ingin Pastikan Standar Higienitas dan Gizi MBG Terjaga

Minggu, 01 Maret 2026 – 13:43 WIB
Tinjau SPPG Karanglo, Ibas Ingin Pastikan Standar Higienitas dan Gizi MBG Terjaga
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (28/02), Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis harus menghadirkan makanan yang sehat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.

Sebab, program ini berasal dari uang rakyat yang wajib dijalankan secara bertanggung jawab.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua MPR RI DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (28/2).

Baca Juga:

Ibas memastikan seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional, khususnya terkait higienitas, kualitas bahan pangan, serta pengawasan distribusi makanan kepada para siswa penerima manfaat.

Dia meninjau langsung proses penerimaan bahan baku makanan dan menekankan pentingnya pengawasan kualitas gizi sejak tahap awal.

“Kami harus memastikan seluruh bahan makanan yang masuk benar-benar higienis dan memiliki kandungan gizi yang baik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Baca Juga:

Lulusan S2 Nanyang Technological University tersebut juga menaruh perhatian pada rantai pasok bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Dia memastikan bahwa buah dan sayur yang digunakan berasal dari petani lokal Ponorogo sehingga program nasional ini sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.



TAGS   MPR RI  SPPG Karanglo  MBG  Higienitas  Ibas  Edhie Baskoro Yudhoyono 
