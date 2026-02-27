Close Banner Apps JPNN.com
Tinjau SPPG Kedunggalar Ngawi, Ibas Harap Pemenuhan Gizi Tetap Optimal Selama Ramadan

Jumat, 27 Februari 2026 – 11:05 WIB
Tinjau SPPG Kedunggalar Ngawi, Ibas Harap Pemenuhan Gizi Tetap Optimal Selama Ramadan - JPNN.COM
Ibas saat meninjau SPPG Kedunggalar Ngawi, Kamis (26/2). Foto: dok Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengatakan pelaksanaan program pemenuhan gizi harus tetap berjalan berjalan optimal, transparan, meskipun dilaksanakan Ramadan.

Hal itu diungkapkan Ibas saat meninjau SPPG Kedunggalar Ngawi, Kamis (26/2).

“Saya hadir langsung untuk memastikan program pemenuhan gizi benar-benar berjalan dengan baik di lapangan, terutama di Ramadan,” ujar.

Pada kunjungan tersebut, Ibas bertemu langsung dengan Kepala SPPG Kawu Agus Wijayanto beserta jajaran pengelola guna mendengarkan secara langsung berbagai kemudahan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Ibas juga meninjau proses operasional secara menyeluruh, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyortiran bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga penyajian menu khusus Ramadan.

Menurut Ibas, pelaksanaan program pemenuhan gizi merupakan contoh nyata kebijakan pemerintah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.

“Program ini bukan hanya memberikan makanan gratis, tetapi memastikan keseimbangan gizi anak-anak kita terpenuhi agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan unggul,” ungkapnya.

Dia menilai keberadaan SPPG menjadi bagian penting dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. 

