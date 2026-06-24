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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Tinjauan MSCI Harus Jadi Pembuktian Reformasi Pasar Modal Indonesia

Rabu, 24 Juni 2026 – 10:12 WIB
Tinjauan MSCI Harus Jadi Pembuktian Reformasi Pasar Modal Indonesia - JPNN.COM
Seperti diketahui, penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market (pasar berkembang). Ilustrasi/Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang hasil tinjauan klasifikasi pasar atau Market Classification Review 2026 yang diumumkan MSCI merupakan awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal Indonesia.

Seperti diketahui, penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market (pasar berkembang) dalam pengumumannya Jumat (19/6).

Fakhrul menilai fokus MSCI saat ini tidak lagi pada pengumuman reformasi, melainkan pada efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam praktik sehari-hari.

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“Kalau sebelumnya tantangannya adalah merancang reformasi, maka sekarang tantangannya adalah menunjukkan bahwa reformasi tersebut benar-benar bekerja,” ujar Fakhrul di Jakarta, Rabu.

Dia menyebut investor global ingin melihat perbaikan yang nyata dalam transparansi, pembentukan harga yang sehat, kualitas pengawasan, dan integrasi pasar.

Secara umum, ia menilai keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market untuk sementara waktu ini merupakan perkembangan yang positif bagi pasar modal nasional.

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Keputusan tersebut menghilangkan risiko penurunan klasifikasi dalam jangka pendek sekaligus menunjukkan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan regulator mendapat pengakuan dari investor global.

Hasil tinjauan klasifikasi pasar MSCI juga mengakui arah kebijakan yang telah ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar.

Seperti diketahui, penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market (pasar berkembang)

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TAGS   pasar modal  pasar saham  MSCI  investor global 
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