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Tio Pakusadewo Dirawat di Rumah Sakit, Dewi Irawan Buka Donasi Bantuan

Rabu, 03 Juni 2026 – 15:15 WIB
Tio Pakusadewo Dirawat di Rumah Sakit, Dewi Irawan Buka Donasi Bantuan - JPNN.COM
Dewi Irawan membesuk Tio Pakusadewo yang dirawat di rumah sakit. Foto: Instagram/dewiirawan13

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tio Pakusadewo ternyata tengah dirawat intensif di salah satu rumah sakit.

Kabar tersebut diungkapkan oleh sahabat Tio, Dewi Irawan yang mengunggah momen datang membesuk.

"Sejak tanggal 27/1/26 sampai 31/5/26 sudah 4x keluar masuk RS. Rumah sakit nya juga beda-beda, karena penyakitnya juga beda-beda," ungkap Dewi Irawan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

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Kakak mendiang Ria Irawan itu mengatakan bahwa Tio Pakusadewo sudah bolak-balik masuk rumah sakit sejak beberapa bulan terakhir.

Akan tetapi, Dewi Irawan tidak menjelaskan detail penyakit apa saja yang diderita aktor berusia 62 tahun itu.

Dia hanya berinisiatif menggalang donasi untuk membantu biaya pengobatan Tio Pakusadewo.

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"Tio ini statusnya pasien BPJS kelas 3 dan tidak punya asuransi. Maka dari itu, atas inisiatif saya pribadi, saya bikin open donation ini untuk membantu meringankan beban biaya pengobatan sohib saya," beber Dewi Irawan.

Pemain film 24 Jam Bersama Gaspar itu berharap masyarakat dapat membantu meringankan beban Tio Pakusadewo yang tengah sakit.

Aktor Tio Pakusadewo ternyata tengah dirawat intensif di salah satu rumah sakit. Kabar tersebut diungkapkan oleh sahabat Tio, Dewi Irawan yang...

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TAGS   Tio Pakusadewo  Tio Pakusadewo dirawat  Tio Pakusadewo sakit  Dewi Irawan 
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