JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tio Pakusadewo Dirawat di Rumah Sakit, Sahabat Ungkap Kondisi Terkini

Senin, 18 Mei 2026 – 16:52 WIB
Aktor Agus Wibowo bersama rekan aktor aktris lainnya menjenguk Tio Pakusadewo. Foto: Instagram/agobowo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Agus Wibowo mengungkapkan soal kondisi kesehatan temannya, Tio Pakusadewo.

Diketahui, dia sempat membagikan foto dirinya bersama sejumlah aktor tanah air lainnya sedang menjenguk Tio Pakusadewo di rumah sakit.

Agus Wibowo lantas menjelaskan soal kondisi kesehatan aktor 62 tahun tersebut yang menyebabkan sampai menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ginjal sama asam lambung," ujar Agus Wibowo saat dikonfirmasi awak media, Senin (18/5).

Meski demikian, kondisi kesehatan Tio Pakusadewo tampaknya sudah menunjukkan perkembangan yang baik.

Berdasarkan pantauannya saat menjenguk, kondisi pemain film Putri Bintang Lima itu sudah berangsur-angsur pulih.

"Sudah membaik kok," kata Agus Wibowo.

Sebelumnya, kabar kurang menyenangkan datang dari aktor senior, Tio Pakusadewo.

TAGS   Tio Pakusadewo  Tio Pakusadewo dirawat  Asam Lambung  sahabat  Ginjal 
