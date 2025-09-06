Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tiongkok Berencana Melarang Gagang Pintu Tersembunyi di Mobil, Ini Alasannya

Sabtu, 06 September 2025 – 19:50 WIB
Ilustrasi mobil listrik Tiongkok dengan gagang pintu tersembunyi. Foto: denza/byd

jpnn.com - Otoritas Tiongkok berencana melarang pemasangan gagang pintu mobil yang tersembunyi.

Pelarangan itu didasarkan atas alasan keselamatan dan kekurangan fungsional.

Fully retractable door handle atau gagang pintu yang dapat ditarik sepenuhnya, sehingga tampak menyatu dengan bodi mobil telah menjadi elemen desain lazim pada mobil listrik modern.

Kebanyakan mobil listrik modern Tiongkok telah menggunakan gagang pintu semacam itu, yang juga digunakan pada Tesla Model S dan Hyundai Ioniq 5.

Seorang profesional litbang di perusahaan mobil kepada Mingjing Pro pada 4 September 2025 menyampaikan bahwa diskusi sedang dilakukan mengenai peraturan baru, yang secara eksplisit akan melarang pemasangan gagang pintu yang dapat ditarik sepenuhnya sehingga tidak terlihat jelas.

Gagang pintu semi-retractable, yang tidak dapat ditarik sepenuhnya, dan gagang pintu tradisional masih akan diizinkan kalau produsen menggabungkan redundansi mekanis untuk memastikan pengoperasian yang andal.

Menurut keterangan sumber, draf rancangan ketentuan tentang standar pintu mobil akan diselesaikan bulan ini.

Proposal yang diajukan saat ini mengusulkan pelarangan langsung pemasangan gagang pintu mobil yang dapat ditarik sepenuhnya dengan masa transisi satu tahun.

