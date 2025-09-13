Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tip Perawatan Sederhana Agar Rambut Tetap Sehat, Tidak Rontok dan Kusut

Sabtu, 13 September 2025 – 09:54 WIB
Tip Perawatan Sederhana Agar Rambut Tetap Sehat, Tidak Rontok dan Kusut - JPNN.COM
Onyx Hair Care memberikan beberapa tip perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah agar rambut tetap sehat. Foto dok. Onyx Hair

jpnn.com, JAKARTA - Paparan sinar matahari, polusi, penggunaan alat styling panas, serta perawatan kimia seperti pewarnaan rambut menjadi faktor utama yang dapat merusak struktur alami rambut.

Akibatnya, rambut menjadi kering, kusut, mudah patah, bahkan rontok. 

"Ada beberapa tips perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah agar rambut tetap sehat," kata Brand Manager Onyx Hair Care, Melfiana, Sabtu (13/9).

Baca Juga:

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan kebiasaan dasar perawatan rambut, yakni menghindari keramas dengan air panas, menggunakan kondisioner setelah mencuci rambut, serta tidak terlalu sering mencatok atau pun mengeriting rambut. 

 Selain itu, penggunaan masker atau serum secara rutin juga penting untuk memberikan tambahan nutrisi yang dibutuhkan oleh batang rambut. 

"Tips selanjutnya yang banyak diterapkan oleh salon profesional adalah penggunaan produk dengan kandungan keratin sebagai salah satu bahan aktifnya," ujarnya.

Baca Juga:

Dia mengatakan, keratin merupakan protein alami yang berfungsi menjaga elastilitas dan memperkuat struktur rambut.

Menurut studi yang dimuat dalam Journal of Cosmetic Science, keratin terbukti dapat membantu memperbaiki rambut rusak dan meningkatkan kilau alami. 

Onyx Hair Care memberikan beberapa tip perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah agar rambut tetap sehat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perawatan rambut  Onyx Hair Care  Produk perawatan rambut  Rambut 
BERITA PERAWATAN RAMBUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp