Tip Perawatan Sederhana Agar Rambut Tetap Sehat, Tidak Rontok dan Kusut

Sabtu, 13 September 2025 – 09:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Paparan sinar matahari, polusi, penggunaan alat styling panas, serta perawatan kimia seperti pewarnaan rambut menjadi faktor utama yang dapat merusak struktur alami rambut.

Akibatnya, rambut menjadi kering, kusut, mudah patah, bahkan rontok.

"Ada beberapa tips perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah agar rambut tetap sehat," kata Brand Manager Onyx Hair Care, Melfiana, Sabtu (13/9).

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan kebiasaan dasar perawatan rambut, yakni menghindari keramas dengan air panas, menggunakan kondisioner setelah mencuci rambut, serta tidak terlalu sering mencatok atau pun mengeriting rambut.

Selain itu, penggunaan masker atau serum secara rutin juga penting untuk memberikan tambahan nutrisi yang dibutuhkan oleh batang rambut.

"Tips selanjutnya yang banyak diterapkan oleh salon profesional adalah penggunaan produk dengan kandungan keratin sebagai salah satu bahan aktifnya," ujarnya.

Dia mengatakan, keratin merupakan protein alami yang berfungsi menjaga elastilitas dan memperkuat struktur rambut.

Menurut studi yang dimuat dalam Journal of Cosmetic Science, keratin terbukti dapat membantu memperbaiki rambut rusak dan meningkatkan kilau alami.