Tip Servis dari Top Server Pekan 1 VNL 2025 Putri

jpnn.com - OTTAWA - Kiera Van Ryk menjadi top server di Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2025 Putri.

Opposite Kanada berusia 26 tahun yang bermain di klub VakifBank (Turki) itu membuat 15 ace (servis yang langsung berbuah poin) dalam empat pertandingan.

Van Ryk membuat sembilan ace saat Kanada melawan Serbia, satu ace saat Kanada vs Jepang, satu ace dalam Kanada vs Belanda, dan empat ace pada laga Kanada vs Bulgaria.

Wanita yang memiliki tinggi badan 188 cm itu pun berbagi tip servis yang baik.

Kini Van Ryk dan kawan-kawan bersiap untuk melakoni Week 2 VNL 2025 Putri di Turki, 18-22 Juni.

Pada klasemen sementara VNL 2025 Putri, Kanada berada di peringkat ke-11. (vw/jpnn)