Tipang Tunjukkan Sisi Lain Arief Muhammad, Warganet Ikut Terharu

jpnn.com, JAKARTA - Jagat media sosial diramaikan dengan unggahan Tiara Pangestika, istri dari Arief Muhammad, yang memposting sebuah video berdurasi hampir satu menit pada Sabtu (19/7) lalu.

Video tersebut menampilkan sisi lain Arief Muhammad sebagai suami dan ayah yang penuh kasih sayang di tengah kesibukan aktivitasnya.

Dalam video yang dibagikan di akun media sosialnya, Tipang — sapaan akrab Tiara — memperlihatkan momen kebersamaan Arief Muhammad bersama keluarga.

Unggahan tersebut juga disertai narasi personal yang ditulis layaknya surat cinta dan apresiasi untuk sang suami.

"Thank you for always being there, Papa @ariefmuhammad. We’re always here for you too," tulis Tipang dalam caption videonya.

Unggahan ini muncul sehari setelah viralnya video yang menampilkan Arief Muhammad tengah duduk merenung di depan rumah dengan secangkir kopi di tangan.

Video yang diunggah akun @dramaojol.id itu memperlihatkan Arief dalam kondisi termenung dengan caption yang menyiratkan kegelisahan batin seorang pria.

“Warkop, segelas kopi, dan pikiran yang nggak bisa diem. Kayaknya bukan cuma driver yang butuh tenang sesaat—kadang, laki-laki juga butuh ruang untuk diam, karena tidak semua hal bisa diceritakan,” tulis akun tersebut.