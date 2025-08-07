Tips Bagi Peternak untuk Mengatasi Bau Kandang Ayam

Kamis, 07 Agustus 2025 – 19:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bau kandang merupakan permasalahan klasik bagi peternak ayam. Bau kandang hal yang sangat penting untuk diatasi, khususnya bagi warga yang beternak di lingkungan padat penduduk.

Lantas, bagaimana cara mengendalikannya? Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) Jakarta mengungkap kiatnya, salah satunya dengan memanfaatkan biodekomposer EM4.

"Masalah menghilangkan bau, kami pakai biodekomposer misalnya EM4, disemprotkan saja di sekitar kandangnya atau di kotorannya," ujar Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Madya, BBPPMD Jakarta, Diamond Santoso.

Hal itu disampaikan dalam seminar bertema “Potensi Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan” di Jakarta, Kamis.

Biodekomposer EM4 merupakan cairan yang berisi campuran mikroorganisme menguntungkan yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik.

Namun, apabila sulit mendapatkan EM4, Santoso menyarankan untuk membuat MOL atau mikroorganisme lokal dari bahan sayuran atau buah.

Baca Juga: Anang Keluhkan Ternak Ayam yang Terancam

"Buat MOL dengan bahan-bahan sayuran atau misalnya dari kulit pisang, menggunakan air beras, itu bisa mengganti EM4," kata Santoso.

Upaya lainnya yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bau yakni dengan menanam beberapa pohon di sekitar kandang.