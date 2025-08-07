Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tips Bagi Peternak untuk Mengatasi Bau Kandang Ayam

Kamis, 07 Agustus 2025 – 19:11 WIB
Tips Bagi Peternak untuk Mengatasi Bau Kandang Ayam - JPNN.COM
Beternak ayam. Foto: Act For Farmed Animals

jpnn.com, JAKARTA - Bau kandang merupakan permasalahan klasik bagi peternak ayam. Bau kandang hal yang sangat penting untuk diatasi, khususnya bagi warga yang beternak di lingkungan padat penduduk.

Lantas, bagaimana cara mengendalikannya? Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) Jakarta mengungkap kiatnya, salah satunya dengan memanfaatkan biodekomposer EM4.

"Masalah menghilangkan bau, kami pakai biodekomposer misalnya EM4, disemprotkan saja di sekitar kandangnya atau di kotorannya," ujar Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Madya, BBPPMD Jakarta, Diamond Santoso.

Baca Juga:

Hal itu disampaikan dalam seminar bertema “Potensi Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan” di Jakarta, Kamis.

Biodekomposer EM4 merupakan cairan yang berisi campuran mikroorganisme menguntungkan yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik.

Namun, apabila sulit mendapatkan EM4, Santoso menyarankan untuk membuat MOL atau mikroorganisme lokal dari bahan sayuran atau buah.

Baca Juga:

"Buat MOL dengan bahan-bahan sayuran atau misalnya dari kulit pisang, menggunakan air beras, itu bisa mengganti EM4," kata Santoso.

Upaya lainnya yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bau yakni dengan menanam beberapa pohon di sekitar kandang.

BBPPMD Jakarta memberikan tips kepada peternak ayam cara mengatasi bau kandang ayam. Salah satunya dengan memanfaatkan biodekomposer EM4.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   peternak ayam  bau kandang ayam  tips mengatasi bau kandang ayam  ternak ayam 
BERITA PETERNAK AYAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp