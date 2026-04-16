Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Tips dari Dinkes Jakarta saat El Nino Ekstrem Melanda

Kamis, 16 April 2026 – 20:00 WIB
Ilustrasi seorang warga mengenakan masker. Foto: Ricardo/JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebutkan sejumlah hal untuk menghindari dampak negatif fenomena Godzilla El Nino atau El Nino ekstrem.

Fenomena Godzilla El Nino atau El Nino ekstrem sendiri menyebabkan kenaikan suhu yang signifikan, kekeringan, serta penurunan kualitas udara.

“(Yang pertama) pastikan untuk minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi,” ucap Ani, pada Kamis (16/4).

Kemudian, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan polusi udara.

Lalu, menghindari aktivitas di luar ruangan saat suhu udara sangat tinggi, terutama antara pukul 11.00-15.00 WIB.

“Gunakan pelindung diri seperti topi atau payung bila berada di luar ruangan,” kata dia.

Dia juga menyarankan warga menggunakan tabir surya dengan SPF yang tinggi untuk melindungi kulit dari sinar UV.

“Mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca terkini,” tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   El Nino  el nino ekstrem  dinkes  Jakarta  BMKG 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp