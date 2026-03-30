Tips Perawatan Mobil Listrik dan Hybrid Seusai Dipakai Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini banyak pemudik tidak hanya menggunakan mobil konvesional yang melakukan perjalanan mudik, tetapi juga kendaraan listrik dan hybrid.

Sama seperti pada mobil lainnya, kendaraan hybrid dan listrik harus mendapatkan perawatan agar peforma dan keamanan tetap terjaga.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menjelaskan ada sejumlah komponen khusus yang wajib diperiksa setelah perjalanan jauh agar performa dan keamanan tetap terjaga.

Baca Juga: Bentley Mulai Fokus Garap Mobil Hybrid

"Pada mobil hybrid seperti HEV (Hybrid Electric Vehicle) dan PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), seluruh pemeriksaan mobil konvensional tetap berlaku mulai dari ban, rem, hingga kaki-kaki, tetapi perlu tambahan perhatian pada sistem kelistrikan dan baterai," kata Yannes saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

Dia menyarankan pengecekan kondisi aki 12V serta melakukan pemindaian (scan) jika muncul indikator peringatan di panel.

Sistem pendinginan baterai juga perlu diperiksa, termasuk kipas dan jalur sirkulasi udara di dalam kabin.

Kondisi kabin yang penuh penumpang selama mudik dapat meningkatkan suhu dan membawa debu yang berpotensi mengganggu kinerja sistem tersebut.

Selain itu, sistem pengereman pada mobil hybrid juga perlu dicermati.