Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tissa Biani Kenang Dukungan Lucky Widja di Awal Karier

Selasa, 27 Januari 2026 – 04:38 WIB
Tissa Biani Kenang Dukungan Lucky Widja di Awal Karier - JPNN.COM
Aktris sekaligus penyanyi Tissa Biani saat ditemui usai proses pemakaman Lucky Widja, di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Senin (26/1/2026). (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Tissa Biani mengenang kedekatannya dengan mendiang Lucky Widja, vokalis band Element, yang meninggal dunia pada Minggu (25/1).

Tissa menyebut almarhum sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan karier dan kehidupannya.

Tissa mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkolaborasi dengan Lucky pada 2019 melalui lagu “Cinta Tak Bersyarat”.

Baca Juga:

Dalam proses kerja sama tersebut, dia merasakan banyak dukungan dan perhatian dari almarhum Lucky Widja, baik di atas maupun di luar panggung.

“Karena kan aku duetnya bareng Om Lucky sama Om Ferdy. Di belakang panggung, sayang juga sama keluargaku. Terus sering ngirimin kopi, waktu itu Om Lucky punya usaha kopi,” kata Tissa saat ditemui usai prosesi pemakaman di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Dia juga menggambarkan Lucky sebagai pribadi yang hangat dan penuh humor. Menurut Tissa, almarhum tidak hanya berperan sebagai rekan kerja, tetapi juga menjadi figur yang dekat secara emosional.

Baca Juga:

“Sosok Om Lucky orangnya baik, lucu ya, kayak udah kayak om buat aku juga, udah kayak bapak buat aku juga. Terus orangnya selalu support aku lah, selalu support karierku,” ujarnya.

Tissa mengaku terkejut saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Lucky. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir komunikasi mereka tidak terlalu intens karena kesibukan masing-masing.

Tissa Biani mengenang sosok Lucky Widja sebagai figur hangat yang memberi dukungan besar dalam kariernya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tissa Biani  Lucky Widja  Lucky Widja meninggal  Karier 
BERITA TISSA BIANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp