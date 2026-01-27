Tissa Biani Kenang Dukungan Lucky Widja di Awal Karier

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Tissa Biani mengenang kedekatannya dengan mendiang Lucky Widja, vokalis band Element, yang meninggal dunia pada Minggu (25/1).

Tissa menyebut almarhum sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan karier dan kehidupannya.

Tissa mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkolaborasi dengan Lucky pada 2019 melalui lagu “Cinta Tak Bersyarat”.

Dalam proses kerja sama tersebut, dia merasakan banyak dukungan dan perhatian dari almarhum Lucky Widja, baik di atas maupun di luar panggung.

“Karena kan aku duetnya bareng Om Lucky sama Om Ferdy. Di belakang panggung, sayang juga sama keluargaku. Terus sering ngirimin kopi, waktu itu Om Lucky punya usaha kopi,” kata Tissa saat ditemui usai prosesi pemakaman di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Dia juga menggambarkan Lucky sebagai pribadi yang hangat dan penuh humor. Menurut Tissa, almarhum tidak hanya berperan sebagai rekan kerja, tetapi juga menjadi figur yang dekat secara emosional.

“Sosok Om Lucky orangnya baik, lucu ya, kayak udah kayak om buat aku juga, udah kayak bapak buat aku juga. Terus orangnya selalu support aku lah, selalu support karierku,” ujarnya.

Tissa mengaku terkejut saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Lucky. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir komunikasi mereka tidak terlalu intens karena kesibukan masing-masing.