Tissa Biani Persembahkan Mini Album Perdana, Apakah Kita?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi muda, Tissa Biani akhirnya meluncurkan mini album atau EP perdana yang bertajuk Apakah Kita?.

Setelah merilis sejumlah single sejak 2019, dia kali ini menghadirkan karya yang lebih utuh sebagai representasi perjalanan musik sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.

Tissa Biani dalam EP Apakah Kita? menghadirkan 4 lagu, yakni ‘Apakah Kita Hanya Bercanda?’, ‘Pernah Sangat Bahagia’, ‘Tak Lagi Ragu’, serta remake dari lagu ikonik ‘Gelora Asmara’.

Menurutnya, mini album tersebut menjadi wadah eksplorasi sekaligus ekspresi personal.

Seluruh lagu menggambarkan fase-fase yang kerap dialami dalam sebuah hubungan asmara mulai dari awal perkenalan, pendekatan, jatuh cinta, munculnya keraguan, hingga menjadi dua pribadi yang lebih kuat.

"Setiap orang pasti pernah ada di fase-fase itu. Makanya aku coba tulis lagu-lagu ini biar pendengar bisa merasa dekat sama ceritanya. Aku pengin mereka merasa, ‘eh, ini kayak cerita aku deh'," ungkap Tissa Biani.

Perempuan berusia 23 tahun itu memilih lagu ‘Gelora Asmara’ sebagai single utama yang juga menjadi salah satu momen spesial dalam EP tersebut.

Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Derby Romero tersebut dihadirkan kembali dengan sentuhan generasi Tissa Biani.