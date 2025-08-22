Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Tissa Biani Persembahkan Mini Album Perdana, Apakah Kita?

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:13 WIB
Tissa Biani Persembahkan Mini Album Perdana, Apakah Kita? - JPNN.COM
Tissa Biani. Foto: Dok. Trinity Optima Production

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi muda, Tissa Biani akhirnya meluncurkan mini album atau EP perdana yang bertajuk Apakah Kita?.

Setelah merilis sejumlah single sejak 2019, dia kali ini menghadirkan karya yang lebih utuh sebagai representasi perjalanan musik sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.

Tissa Biani dalam EP Apakah Kita? menghadirkan 4 lagu, yakni ‘Apakah Kita Hanya Bercanda?’, ‘Pernah Sangat Bahagia’, ‘Tak Lagi Ragu’, serta remake dari lagu ikonik ‘Gelora Asmara’.

Baca Juga:

Menurutnya, mini album tersebut menjadi wadah eksplorasi sekaligus ekspresi personal.

Seluruh lagu menggambarkan fase-fase yang kerap dialami dalam sebuah hubungan asmara mulai dari awal perkenalan, pendekatan, jatuh cinta, munculnya keraguan, hingga menjadi dua pribadi yang lebih kuat.

"Setiap orang pasti pernah ada di fase-fase itu. Makanya aku coba tulis lagu-lagu ini biar pendengar bisa merasa dekat sama ceritanya. Aku pengin mereka merasa, ‘eh, ini kayak cerita aku deh'," ungkap Tissa Biani.

Baca Juga:

Perempuan berusia 23 tahun itu memilih lagu ‘Gelora Asmara’ sebagai single utama yang juga menjadi salah satu momen spesial dalam EP tersebut.

Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Derby Romero tersebut dihadirkan kembali dengan sentuhan generasi Tissa Biani.

Aktris sekaligus penyanyi muda, Tissa Biani akhirnya meluncurkan mini album atau EP perdana yang bertajuk Apakah Kita?.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tissa Biani  Lagu Tissa Biani  Album Tissa Biani  Trinity Optima Production 
BERITA TISSA BIANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp