Titiek Soeharto dan Putranya Didit Prabowo Tinjau Tempat Pengungsian Bagi Korban Banjir Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto bersama putranya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo meninjau warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Sabtu (29/11/2025).

Pada kesempatan itu, Titiek Soeharto dan Didit Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau tempat pengungsian warga terdampak banjir bandang.

Titiek yang merupakan Ketua Komisi IV DPR RI bersama Didit Prabowo berbincang dengan warga korban bencana yang mengungsi di Pengungsian Meunasah serta Gedung Tgk Chik Pante Geulima, Aceh.

Bukan hanya berbincang, Titiek menggenggam erat tangan warga yang meminta bantuan karena rumahnya habis tersapu air bah.

Namun, Titiek menguatkan para pengungsi untuk sabar menghadapi cobaan ini.

“Sabar ya, InsyaAllah kami akan bantu," kata Titiek Soeharto melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

Titiek Soeharto meninjau langsung rumah-rumah yang rata dengan tanah akibat banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh.

Dia pun tak kuat menahan tangis melihat rumah warga yang rata dengan tanah sehingga harus mengungsi.