Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Titiek Soeharto dan Putranya Didit Prabowo Tinjau Tempat Pengungsian Bagi Korban Banjir Aceh

Senin, 01 Desember 2025 – 02:38 WIB
Titiek Soeharto dan Putranya Didit Prabowo Tinjau Tempat Pengungsian Bagi Korban Banjir Aceh - JPNN.COM
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto bersama putranya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo meninjau warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Sabtu (29/11/2025). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto bersama putranya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo meninjau warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Sabtu (29/11/2025).

Pada kesempatan itu, Titiek Soeharto dan Didit Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau tempat pengungsian warga terdampak banjir bandang.

Titiek yang merupakan Ketua Komisi IV DPR RI bersama Didit Prabowo berbincang dengan warga korban bencana yang mengungsi di Pengungsian Meunasah serta Gedung Tgk Chik Pante Geulima, Aceh.

Baca Juga:

Bukan hanya berbincang, Titiek menggenggam erat tangan warga yang meminta bantuan karena rumahnya habis tersapu air bah.

Namun, Titiek menguatkan para pengungsi untuk sabar menghadapi cobaan ini.

“Sabar ya, InsyaAllah kami akan bantu," kata Titiek Soeharto melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

Baca Juga:

Titiek Soeharto meninjau langsung rumah-rumah yang rata dengan tanah akibat banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh.

Dia pun tak kuat menahan tangis melihat rumah warga yang rata dengan tanah sehingga harus mengungsi.

Titiek Soeharto bersama putranya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo meninjau warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Titiek Soeharto  Korban Banjir Aceh  Didit Prabowo  Bencana Alam 
BERITA TITIEK SOEHARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp