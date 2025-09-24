Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Titiek Soeharto: Prabowo Belum Memikirkan Urusan Periode Selanjutnya

Rabu, 24 September 2025 – 16:42 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Titiek Soeharto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Titiek Soeharto menduga Presiden RI Prabowo Subianto belum terpikirkan kembali menjabat dua periode sebagai Kepala Negara.

Titiek berkata demikian demi menanggapi permintaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) ke sukarelawan menjadikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode sebagai Presiden serta Wapres RI.

"Bapak juga belum memikirkan kali, ya, lima tahun berikutnya," kata Titiek kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Toh, kata ketua Komisi IV DPR RI itu, Prabowo saat ini belum setahun menjabat Presiden RI, sehingga tak memikirkan periode kedua.

"Ah, itu nanti saja, ini baru setahun. Selesaikan lima tahun, mari buktikan," ujar Titiek.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para sukarelawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran kembali maju Pilpres 2029.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9).

Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Fredy Damanik mengaku telah mendapat 'titah' dari Jokowi untuk memberikan dukungan kepada duet Prabowo-Gibran bisa selama dua periode.

