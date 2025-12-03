Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Titiek Soeharto Puji Sumsel Surplus Pangan, Siap Dorong Percepatan Perbaikan Irigasi

Rabu, 03 Desember 2025 – 14:43 WIB
Titiek Soeharto Puji Sumsel Surplus Pangan, Siap Dorong Percepatan Perbaikan Irigasi
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama Sekda Sumsel Edward Candra setelah menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Selasa (2/12/2025). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sumatra Selatan (Sumsel) kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor pertanian.

Capaian surplus pangan di wilayah ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto.

Pujian tersebut disampaikan setelah menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Selasa (2/12/2025).

Pertemuan strategis ini berfokus pada pembahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam kesempatan itu, Titiek Soeharto mengatakan pihaknya menerima banyak masukan konstruktif dari Pemerintah Provinsi Sumsel, pemerintah kabupaten/kota, kepala dinas, hingga perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

“Kami mengapresiasi hasil pertanian Sumatera Selatan yang sudah mencapai surplus yang sangat banyak,” ujar Titiek Soeharto dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Titiek menegaskan salah satu kendala utama yang harus segera dibenahi adalah saluran irigasi, baik primer maupun tersier.

Menurut Titiek, perbaikan irigasi sangat vital untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Titiek Soeharto memuji kinerja pertanian Sumsel atas capaian surplus pangan dan siap mendorong percepatan perbaikan irigasi agar hasil panen bisa meningkat lagi

