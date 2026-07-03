Titiek Soeharto Resmikan Gudang BULOG di Kalsel, Perkuat Kapasitas Penyimpanan Pangan

jpnn.com, BANJARBARU - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto meresmikan gudang komoditas pangan (GKP) Perum BULOG kapasitas 3.500 ton di Kompleks Pergudangan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Jumat (3/7).

Peresmian ini menjadi bagian dari agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR untuk meninjau kesiapan infrastruktur pangan di daerah.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menandatangani prasasti yang menandai diresmikannya gudang komoditas pangan (GKP) Perum BULOG kapasitas 3.500 ton di Kompleks Pergudangan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Jumat (3/7). Foto: Dokumentasi Bulog

Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas penyimpanan pangan nasional, khususnya di wilayah Kalsel sebagai salah satu daerah penyangga pangan.

Dengan tambahan kapasitas simpan sebesar 3.500 ton, Perum BULOG semakin memiliki kemampuan untuk mengelola stok komoditas pangan secara lebih optimal, menjaga kualitas hasil panen, serta mendukung kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di masyarakat.

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menyampaikan dukungan terhadap program-program Perum BULOG, terutama yang berdampak langsung pada penguatan petani dan pengelolaan pangan nasional.

Dia juga menekankan pentingnya pengelolaan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga selama masa penyimpanan.

“Komisi IV tentu mendukung program-program Perum BULOG, sepanjang terus berpihak dan memberikan manfaat bagi petani. Kami juga mengapresiasi BULOG karena stok yang tersedia mencukupi dan kualitasnya baik,” kata Titiek.