JPNN.com - Daerah

Titik Banjir di Jakarta Hari Ini Selasa Petang

Selasa, 13 Januari 2026 – 19:27 WIB
Titik Banjir di Jakarta Hari Ini Selasa Petang - JPNN.COM
Banjir setinggi satu meter merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). ANTARA/Siti Nurhaliza

jpnn.com, JAKARTA - Banjir masih merendam tiga rukun tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Utara hingga pukul 18.00 WIB, Selasa.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan ketinggian air masih 30 sentimeter (cm).

"Banjir masih merendam satu RT di Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Kalibaru dan dua RT di Jakarta Barat, yakni Kelurahan Tegal Alur," katanya.

Sementara untuk Jakarta Selatan dan Timur yang sempat merendam puluhan RT dengan ketinggian 40-100 cm dipastikan telah surut.

Data BPBD DKI Jakarta menyebutkan banjir sempat menggenangi 63 RT pada Senin (21/1) malam sekitar pukul 21.00 WIB dan data tersebut terus menunjukkan penurunan, sehingga pada Selasa petang tinggal tiga 3 RT yang masih tergenang.

BPBD DKI Jakarta, kata Yohan, tetap mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

"Selain itu, kami memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik, agar genangan dapat surut dalam waktu cepat," ujarnya. (antara/jpnn)

BPBD Provinsi DKI Jakarta menyatakan banjir masih terjadi di Jakarta Barat dan Utara.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

