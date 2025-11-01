Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Titik Banjir di Jakarta Utara Akibat Hujan Deras

Sabtu, 01 November 2025 – 00:00 WIB
Titik Banjir di Jakarta Utara Akibat Hujan Deras - JPNN.COM
Pengemudi motor dan mobil menerjang banjir yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (31/10/2025) malam. ANTARA/Mario Sofia Nasution

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara terendam banjir pada Jumat malam (31/10) akibat hujan deras yang terjadi di daerah setempat sejak sore hari.

Genangan banjir terjadi di sepanjang Jalan Ketel, kawasan Pademangan, hingga ruas Jalan RE Martadinata.

Ketinggian air merendam sekitar 30 hingga 40 sentimeter dengan kontur jalan yang tidak rata di jalan tersebut membuat sejumlah kendaraan terjebak banjir.

Sejumlah kendaraan roda dua yang melintas di sisi jalan lajur kiri di Jalan RE Martadinata mengalami mogok lantaran genangan air masuk ke area mesin motornya.

Motor yang mogok terpaksa didorong oleh pengendara ke tempat yang jauh dari genangan air.

Selain itu, para pengendara motor yang mogok mengangkat kendaraan mereka ke atas trotoar untuk dikeringkan sementara agar tidak terkena air banjir.

Genangan banjir juga tampak di kawasan Terminal Bus Tanjung Priok dan depan Stasiun Tanjung Priok dan beberapa motor yang dikendarai oleh ojek online juga mengalami mogok.

Mereka terpaksa menepikan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi dan jauh dari genangan air dengan cara didorong.

