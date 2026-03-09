Titip Kendaraan di Kantor Polisi saat Mudik, Bayar Enggak?

jpnn.com - Polda Metro Jaya memberikan fasilitas penitipan kendaraan kepada masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Kapolda memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Polres hingga Polsek.

"Polda Metro Jaya sampai dengan jajaran Polres dan Polsek memfasilitasi warga yang ingin menitipkan kendaraannya pada saat ingin mudik," kata Kombes Budi di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Dia juga menegaskan tidak ada pungutan biaya alias gratis saat masyarakat titip kendaraan di Polsek, Polres, maupun di Polda Metro Jaya.

Budi juga mengingatkan masyarakat yang hendak melaksanakan cuti Lebaran untuk menjaga kunci rumah, listrik yang masih menyala, termasuk gas elpiji.

"Polda Metro Jaya bersama komponen TNI, pemerintah daerah juga akan melaksanakan patroli baik itu skala kecil, menengah maupun besar ke pemukiman-pemukiman warga," ucapnya.

Budi menambahkan dengan tagline "Mudik Aman, Keluarga Bahagia" diharapkan dapat memberikan suatu nilai, suatu dampak pada seluruh warga masyarakat.

Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026 selama dua pekan, mulai 13 Maret sampai dengan 25 Maret untuk pengamanan arus lalu lintas perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.