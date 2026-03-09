Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Titip Kendaraan di Kantor Polisi saat Mudik, Bayar Enggak?

Senin, 09 Maret 2026 – 14:31 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar/am.

jpnn.com - Polda Metro Jaya memberikan fasilitas penitipan kendaraan kepada masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Kapolda memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Polres hingga Polsek.

"Polda Metro Jaya sampai dengan jajaran Polres dan Polsek memfasilitasi warga yang ingin menitipkan kendaraannya pada saat ingin mudik," kata Kombes Budi di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Dia juga menegaskan tidak ada pungutan biaya alias gratis saat masyarakat titip kendaraan di Polsek, Polres, maupun di Polda Metro Jaya.

Budi juga mengingatkan masyarakat yang hendak melaksanakan cuti Lebaran untuk menjaga kunci rumah, listrik yang masih menyala, termasuk gas elpiji.

"Polda Metro Jaya bersama komponen TNI, pemerintah daerah juga akan melaksanakan patroli baik itu skala kecil, menengah maupun besar ke pemukiman-pemukiman warga," ucapnya.

Budi menambahkan dengan tagline "Mudik Aman, Keluarga Bahagia" diharapkan dapat memberikan suatu nilai, suatu dampak pada seluruh warga masyarakat.

Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026 selama dua pekan, mulai 13 Maret sampai dengan 25 Maret untuk pengamanan arus lalu lintas perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Polda Metro Jaya memberikan fasilitas titip kendaraan kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran 2026. Bayar enggak ya?

titip kendaraan  penitipan kendaraan  gratis  Polda Metro Jaya  Kombes Budi Hermanto  polsek  Polres  mudik  Lebaran 2026 

