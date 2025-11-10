Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Tito Karnavian Nilai Pertarungan Ekonomi akan Jadi Penentu Kekuatan Dunia

Senin, 10 November 2025 – 16:21 WIB
Tito Karnavian Nilai Pertarungan Ekonomi akan Jadi Penentu Kekuatan Dunia - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D saat menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045” pada Dies Natalis ke-65 Unri, Palembang, Senin (3/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya (Unsri) menyampaikan pandangan strategis mengenai arah tatanan dunia baru.

Pandangan tersebut disampaikannya dalam orasi ilmiah bertajuk 'Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045' pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (3/11).

Tito Karnavian yang juga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unsri dalam orasinya yang berdurasi hampir dua jam mengungkapkan tatanan global kini tengah mengalami pergeseran paradigma besar.

Baca Juga:

Dia mengatakan dunia telah melewati setidaknya lima fase perubahan.

Namun Tito menegaskan, dirinya berpijak pada paradigma konstruktivisme, yakni pandangan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

“Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tetapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (10/11).

Baca Juga:

Menurut Tito, dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan.

Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.

Mendagri selaku Ketua MWA Unsri Tito Karnavian menyampaikan orasi ilmiah bertajuk 'Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045'

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tito Karnavian  Unsri  Dies Natalis Unsri  Kemendagri  tantangan global  Ekonomi  kekuatan dunia  Universitas Sriwijaya 
BERITA TITO KARNAVIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp