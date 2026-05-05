Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

TJE Football Consultant Gandeng CEO Paperless Tri Wahyudi Kembangkan Volta AI, Siap Launching 10 Oktober

Rabu, 06 Mei 2026 – 02:34 WIB
TJE Football Consultant Gandeng CEO Paperless Tri Wahyudi Kembangkan Volta AI, Siap Launching 10 Oktober - JPNN.COM
TJE Football Consultan, Taufik (www.tjefootballconsultan.com) resmi menggandeng engineer alumnus Google Academy sekaligus CEO Paperless (paperlesshospital.id), Tri Wahyudi, untuk mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan bernama Volta AI. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pegiat sepak bola usia dini, Taufik Jursal Effendi, kembali membuat gebrakan baru di dunia pembinaan pemain muda Tanah Air.

Melalui platform yang ia gagas, TJE Football Consultan, Taufik (www.tjefootballconsultan.com) resmi menggandeng engineer alumnus Google Academy sekaligus CEO Paperless (paperlesshospital.id), Tri Wahyudi, untuk mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan bernama Volta AI.

Platform Volta AI yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan tersebut dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada 10 Oktober mendatang.

Baca Juga:

Kolaborasi ini menjadi penanda babak baru bagaimana teknologi AI akan dimanfaatkan untuk mendongkrak kualitas pembinaan sepakbola usia dini di Indonesia.

Rekam Jejak Panjang Taufik Jursal Effendi di Pembinaan Usia Muda

Sosok Taufik Jursal Effendi bukan nama baru di kancah pembinaan pemain muda Indonesia. Ia tercatat telah lebih dari 30 tahun istikomah melakukan pembinaan pemain muda (Sportanews).

Baca Juga:

Sepak terjangnya membentang dari menjadi Direktur Kompetisi Liga Kompas Gramedia, Sekretaris Timnas U13, U14, dan U16, hingga mendampingi Indra Sjafri membawa tim U16 ke Thailand pada 2011 (Difanews) .

Taufik juga dikenal sebagai inisiator berbagai kompetisi usia muda, mulai dari Liga SuperBall U-16, Liga Semuda U-19, Liga Jakarta U-17 Piala Gubernur 2025, hingga rencana Liga U-13 Piala Gubernur Banten dan Bupati Kabupaten Tangerang yang digulirkan mulai 4 Oktober.

Pegiat sepak bola usia dini, Taufik Jursal Effendi, kembali membuat gebrakan baru di dunia pembinaan pemain muda Tanah Air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sepak Bola  Pemuda  pegiat literasi  pegiat 
BERITA SEPAK BOLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp