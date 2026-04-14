TKA SD Mulai 20 April, Wamendikdasmen: Siswa Jangan Panik!

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD yang akan berlangsung pada 20 s.d 30 April 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, meninjau langsung kesiapan pelaksanaan TKA di satuan pendidikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan sekolah, guru, serta murid dalam menghadapi asesmen tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, Wamen Fajar mengunjungi siswa kelas VI SD Dwijendra Mataram yang tengah latihan soal TKA mata pelajaran Matematika di kelas.

Ia turut berinteraksi dan bergabung bersama siswa menggunakan Papan Interaktif Digital (PID) untuk mengerjakan soal cerita berbasis logika.

Di sela kegiatan tersebut, dia mengingatkan pentingnya latihan dalam menghadapi TKA.

Wamen Fajar juga menegaskan TKA merupakan bagian dari proses belajar, bukan penentu kelulusan.

“Untuk anak-anak jangan panik dan takut karena TKA tidak menentukan kelulusan. Ini untuk memetakan kemampuan individual murid, sehingga pemerintah tahu kemampuan mereka di bidang literasi dan numerasi,” ujarnya di Mataram, Senin (13/4)

Ia menambahkan bahwa hasil TKA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu komponen dalam jalur prestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, sehingga peserta didik diharapkan dapat mengikuti asesmen dengan percaya diri dan jujur.