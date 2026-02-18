TKA SD-SMP di Depan Mata, Pemda hingga Orang Tua Sangat Antusias

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SD dan SMP April mendatang terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) hingga orang tua murid.

Sejumlah pemda pun kini terus berbenah untuk menyongsong pelaksanaan TKA jenjang SD dan SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menyatakan terus mematangkan persiapan pelaksanaan TKA SD-SMP.

Sosialisasi TKA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah diterima dan langsung ditindaklanjuti di tingkat provinsi.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari pembentukan kepanitiaan hingga koordinasi teknis lintas daerah.

“Kami membentuk kepanitiaan tingkat provinsi, lalu, menyampaikan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk membentuk kepanitiaan TKA di tingkat daerah masing-masing,” ujar Sadimin dalam keterangannya, Rabu (18/2).

Koordinasi awal pelaksanaan telah dimulai sejak akhir November 2025, setelah pelaksanaan TKA jenjang SMA/SMK sederajat. Informasi teknis disampaikan secara bertahap kepada kabupaten/kota, termasuk melalui forum komunikasi daring.

Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga menyusun soal-soal TKA untuk kelas 6 SD dan kelas 9 SMP tahun 2025.