TKD Berpeluang Naik, Menkeu Purbaya Desak Pemda Benahi Pengelolaan Anggaran

Kamis, 30 Oktober 2025 – 02:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah segera melakukan perubahan dalam pengelolaan anggaaran.

Menkeu Purbaya menyatakan saat ini pemerintah pusat tidak memiliki opsi untuk meningkatkan transfer dana ke daerah (TKD).

Alasan di balik keputusan ini, menurut Menkeu, adanya pandangan dari pimpinan yang menginginkan perbaikan dalam cara daerah membelanjakan uangnya.

Baca Juga: PAN Respons Elektabilitas Menkeu Purbaya yang Tinggi

Menkeu Purbaya meminta pemerintah daerah menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah selama dua triwulan ke depan.

"Cobalah tunjukkan dua triwulan ini, triwulan sekarang sama triwulan 1 tahun depan, bahwa Anda sudah lebih pandai mengelola keuangan daerahnya," kata Purbaya dalam acara sarasehan, baru-baru ini.

Perbaikan yang diharapkan meliputi transparansi, efisiensi, dan ketepatan waktu dalam belanja daerah.

"Enggak ada bocor dan lain-lain, belanjanya tepat waktu," imbuhnya.

Menkeu Purbaya menjanjikan pemerintah pusat akan mempertimbangkan untuk menambah TKD, jika pemerintah daerah berhasil menunjukkan perbaikan,