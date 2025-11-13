Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

TMD Lippo Village Ditetapkan sebagai Unit Reaksi Cepat 3 Wilayah Operasional

Kamis, 13 November 2025 – 11:05 WIB
TMD Lippo Village Ditetapkan sebagai Unit Reaksi Cepat 3 Wilayah Operasional
Penetapan TMD Lippo Village sebagai URC dipimpin langsung oleh Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor D. H. Inkiriwang dan dihadiri oleh Executive Director TMD Lippo Village Danang Kemayan Jati serta jajaran pimpinan TMD Lippo Village. Foto dok. Lippo Group

jpnn.com - Town Management Division (TMD) Lippo Village resmi ditetapkan sebagai Unit Reaksi Cepat (URC) yang mencakup tiga wilayah operasional: Kelapa Dua, Curug, dan Legok. Ini sebagai upaya memperkuat sinergi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Tangerang.

Sebagai bentuk dukungan terhadap operasional URC, TMD Lippo Village turut memfasilitasi satu unit mobil patroli Satlantas dan satu unit container yang difungsikan sebagai Pos URC. 

Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat mobilitas, respons cepat, serta kesiapsiagaan aparat keamanan dalam menangani situasi darurat di lapangan.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor D. H. Inkiriwang menyampaikan apresiasi terhadap Langkah kolaboratif ini. Kolaborasi antara kepolisian dan pengelola kawasan seperti TMD Lippo Village menjadi contoh sinergi strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. 

Victor berharap Unit Reaksi Cepat ini dapat menjadi garda terdepan dalam merespons berbagai situasi darurat di masyarakat dengan cepat dan tepat.

Sementara itu, Executive Director TMD Lippo Village Danang Kemayan Jati menegaskan komitmen berkelanjutan pihaknya untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan, serta meyakini bahwa keamanan adalah fondasi utama bagi kenyamanan warga dan keberlangsungan aktivitas di kawasan. 

"Melalui dukungan terhadap URC ini, TMD Lippo Village ingin turut ambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan berdaya tanggap tinggi," kata Danang Kemayan Jati dalam keterangannya dikutip Kamis (13/11).

Penunjukan TMD Lippo Village sebagai URC menjadi wujud nyata kolaborasi antara sektor swasta dan kepolisian dalam memperkuat ekosistem keamanan publik. Inisiatif ini juga menegaskan komitmen Lippo Village sebagai kawasan mandiri yang mengedepankan keamanan, ketertiban, dan kualitas hidup masyarakat.

TMD Lippo Village ditetapkan sebagai Unit Reaksi Cepat 3 wilayah operasional, yaitu Kelapa Dua, Curug, dan Legok

TAGS   TMD Lippo Village  unit reaksi cepat  Lippo Village  Tangerang Selatan  AKBP Victor D. H. Inkiriwang  Danang Kemayan Jati 

