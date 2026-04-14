JPNN.com - Ekonomi - Investasi

TMI dan United E-Motor Perluas Asuransi untuk Ekosistem Kendaraan Listrik

Selasa, 14 April 2026 – 22:15 WIB
TMI dan United E-Motor hadirkan perlindungan bagi ojol pengguna motor listrik. Foto: source for jpnn

jpnn.com, TANGERANG - PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) menjalin kerja sama dengan United E-Motor untuk menghadirkan solusi perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol) pengguna motor listrik.

Kolaborasi ini ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nilai tambah bagi pengemudi yang mengandalkan kendaraan sebagai sumber penghasilan.

Kerja sama ini menghadirkan perlindungan yang tidak hanya berfokus pada kendaraan, tetapi juga mencakup pengemudi serta barang bawaan selama perjalanan. Skema tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan riil pengemudi ojol di lapangan.

Melalui program ini, perlindungan dibagi dalam tiga aspek utama, yakni perlindungan untuk pengemudi, kendaraan motor listrik, serta barang atau belongings yang dibawa saat bekerja. Pendekatan ini dinilai lebih komprehensif dibandingkan perlindungan konvensional.

Untuk kendaraan, perlindungan diberikan melalui skema Total Loss Only (TLO) yang menjamin risiko kehilangan total pada motor listrik United sesuai ketentuan polis. Skema ini memberikan kepastian bagi pengemudi terhadap aset utama mereka.

Sementara itu, perlindungan bagi pengemudi dihadirkan melalui program Personal Accident (PA) yang memberikan jaminan atas risiko kecelakaan selama berkendara. Perlindungan ini menjadi penting mengingat tingginya mobilitas pengemudi ojol.

Selain itu, program juga mencakup perlindungan terhadap barang pribadi maupun barang bawaan pelanggan yang dibawa selama perjalanan. Hal ini menambah relevansi perlindungan dengan aktivitas harian pengemudi.

Presiden Direktur Tokio Marine Indonesia, Sancoyo Setiabudi, mengatakan bahwa kebutuhan perlindungan bagi pengemudi ojol pengguna motor listrik terus berkembang.

Kolaborasi TMI dan United E-Motor beri perlindungan bagi pengemudi ojol dan pemilik motor listrik.

TMI  Tokio Marine Indonesia  united e-motor  asuransi  motor listrik 

