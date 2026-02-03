Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TNI AD Gelar Uji Kemampuan Jasmani dan Militer Perwira Tinggi Hingga Danyon di Markas Kopassus

Selasa, 03 Februari 2026 – 22:26 WIB
TNI AD Gelar Uji Kemampuan Jasmani dan Militer Perwira Tinggi Hingga Danyon di Markas Kopassus
Para Perwira Tinggi TNI hingga Komandan Batalyon (Danyon) mengikuti Uji Kemampuan Jasmani dan Kemampuan Dasar Militer Bagi Perwira Tinggi (Pati) hingga di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur pada 2-4 Februari 2026. Foto: Dispenad

jpnn.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menegaskan seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi prajuritnya, tidak hanya dalam kepemimpinan dan manajerial, tetapi juga dalam kesiapan fisik dan kemampuan dasar keprajuritan.

Penegasan tersebut tercermin dalam pelaksanaan Uji Kemampuan Jasmani dan Kemampuan Dasar Militer bagi Perwira Tinggi (Pati) hingga Komandan Batalyon (Danyon) yang digelar di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, selama tiga hari, sejak tanggal 2 hingga 4 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan personel TNI AD yang dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjaga profesionalisme, kesiapan fisik serta keteladanan para pimpinan satuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai komandan.

Materi uji kemampuan meliputi kesegaran jasmani A dan B menembak serta renang militer.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan mengutamakan faktor keamanan bagi seluruh peserta.

Pada uji kesegaran jasmani, para peserta menjalani serangkaian tes fisik untuk mengukur daya tahan dan tingkat kebugaran tubuh.

Sementara itu, uji kemampuan menembak dilaksanakan untuk mengukur ketepatan, penguasaan senjata, serta kesiapsiagaan tempur.

Adapun renang militer bertujuan menguji kemampuan prajurit dalam menghadapi medan perairan yang menjadi bagian dari tuntutan tugas operasi.

Para Perwira Tinggi TNI hingga Komandan Batalyon (Danyon) mengikuti Uji Kemampuan Jasmani dan Kemampuan Dasar Militer Bagi Perwira Tinggi hingga di Marka

TAGS   TNI AD  militer  Perwira Tinggi TNI  Kopassus 
