Nasional - Humaniora

TNI AD Kerahkan Personel Bantu Evakuasi Korban Banjir di Bali

Jumat, 12 September 2025 – 08:15 WIB
Ratusan prajurit TNI-Polri dan ASN Pemerintah Kota Denpasar membersikan sisa-sisa kotoran akibat banjir di Kawasan Heritage Jalan Gajah Mada, Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, pada Kamis (11/9/2025). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

jpnn.com - JAKARTA - Jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menerjunkan personel untuk membantu proses evakuasi korban banjir besar di Bali.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa personel yang diturunkan merupakan pasukan dari Kodam IX/Udayana.

"Saat ini lebih dari 300 personel TNI AD bersama Polri, Basarnas, dan instansi terkait sudah dikerahkan di berbagai titik," kata Wahyu saat dikonfirmasi Antara, Jumat (12/9).

Wahyu melanjutkan para personel diterjunkan ke 147 titik banjir 32 titik bencana longsor yang tersebar di wilayah Bali. Mereka bertugas mencari korban yang hilang terseret air hingga membersihkan lingkungan dari lumpur pascabanjir.

Tidak hanya itu, prajurit TNI AD juga membangun posko pengungsian untuk menampung warga korban banjir.

"Kodam IX/Udayana juga telah mendirikan dapur lapangan dan posko darurat sebagai sarana percepatan distribusi logistik dan penanganan pengungsi," jelas Wahyu.

Hingga kini, berdasarkan data yang dimiliki TNI AD tercatat ada 14 korban jiwa akibat banjir.

Beberapa bangunan, seperti rumah dan fasilitas umum seperti pura, jembatan juga rusak akibat diterjang banjir.

TNI AD mengerahkan personel untuk membantu mengevakuasi korban banjir di wilayah Bali.

