TNI AD Kerahkan Personel Kodam Jaya untuk Kawal Demo di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) memastikan akan terus mengerahkan personel Kodam Jaya/Jayakarta untuk menjaga kondusivitas selama aksi demonstrasi berlangsung di Jakarta.

"Personel yang dikerahkan berasal dari jajaran Kodam Jaya/Jayakarta selaku penanggung jawab keamanan ibu kota dengan kekuatan personel yang bersifat proporsional, disesuaikan dengan permintaan bantuan Polri dan dinamika di lapangan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana di Jakarta, Jumat (29/8).

Wahyu menjelaskan, prajurit TNI AD akan ditempatkan di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadi aksi demonstrasi. Meski sifatnya hanya membantu Polri, ia menegaskan bahwa personelnya tidak akan melakukan intimidasi terhadap demonstran hingga menimbulkan korban jiwa.

"Seluruh prajurit TNI AD yang bertugas telah dibekali pedoman bertindak secara persuasif dan humanis, mengedepankan komunikasi serta menghindari tindakan represif," ujarnya.

Selain itu, Wahyu juga mengimbau masyarakat agar melaksanakan demonstrasi dengan tertib dan damai. Ia meminta peserta aksi tidak mudah terprovokasi sehingga berujung pada tindakan anarkistis.

"Masyarakat tetap harus tertib, damai, dan menghargai kepentingan bersama, karena banyak warga lain yang juga perlu menggunakan fasilitas umum untuk berbagai keperluan," kata Wahyu. (antara/jpnn)



