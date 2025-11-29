Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TNI AD Mengerahkan 2 Helikopter Bantu Penanganan Bencana di Sumatra

Sabtu, 29 November 2025 – 07:10 WIB
TNI AD Mengerahkan 2 Helikopter Bantu Penanganan Bencana di Sumatra
Helikopter angkut Mi-17V5 milik TNI AD saat latihan di ajang Latgabma Super Garuda Shield 2025 di Baturaja, Sumatera Selatan (ANTARA/Ho-Humas TNI AD)

jpnn.com - JAKARTA - Bencana alam melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

TNI AD melalui Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) mengerahkan dua helikopter guna membantu penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Berdasarkan keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf. Donny Pramono menjelaskan dua helikopter tersebut terdiri atas Mi-17 dan Bell 412.

Baca Juga:

Donny mengatakan kedua unit helikopter didukung kru lengkap, yakni 12 personel untuk Mi-17 dan delapan personel untuk Bell 412.

Menurut Donny, kedua helikopter tersebut telah diberangkatkan sebagai bawah kendali operasi (BKO) kepada Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo.

Sementara itu, dia mengatakan kedua helikopter telah terbang ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. 

Baca Juga:

Mi-17 yang diawaki Lettu Cpn Dany menempuh rute dari Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Semarang, Jateng. 

Sementara, Bell 412 yang dipimpin Mayor Cpn Henryko terbang dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.



TAGS   TNI AD  Bencana Alam  Sumatra  Helikopter  banjir  Longsor 
