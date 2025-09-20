TNI AD Pamerkan Alutsista Modern Berteknologi Canggih di Monas

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan memamerkan beragam alat utama sistem senjata (alutsista) di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9).

Alutsista itu akan dipamerkan pada TNI AD Fair 2025 dalam rangka meramaikan perayaan HUT ke-80 TNI yang akan digelar 5 Oktober 2025 mendatang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan kegiatan pameran alutsista yang digelar 21-22 September 2025 itu dibuka untuk masyarakat umum.

"Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang, belajar, berinteraksi, sekaligus menikmati hiburan yang sudah kami siapkan. Mari kita rayakan HUT Ke-80 TNI dengan penuh semangat kebersamaan," kata Brigjen Wahyu kepada Antara, Jumat (19/9).

Wahyu menjelaskan bahwa TNI AD akan memamerkan ragam alutsista mulai dari Tank Harimau, Panser Anoa, Meriam Caesar 155 mm, MLRS Astros II, Radar CM200, Starstreak LML, hingga Helikopter Apache AH-64, Bell 412, Fennec AS 550, dan Mi-17V5.

Selain itu ada berbagai jenis senjata infanteri terbaru seperti SS2 V5, Caracal, SCAR-L, Minimi, serta mortir kaliber 60 mm dan 81 mm juga akan ditampilkan.

Selain alutsista, lanjut Wahyu, TNI AD juga akan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat melalui Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap). Masyarakat juga akan mendapatkan makanan gratis hasil racikan dari dapur lapangan ala TNI AD.

“Kami juga akan bagikan informasi yang edukatif seperti promosi rekrutmen prajurit, stand Akademi Militer, Museum Jenderal Besar A.H. Nasution, hingga demonstrasi bela diri militer dan pencak silat, serta berbagai games menarik," jelas Wahyu.