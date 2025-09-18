TNI AD Siapkan Ribuan Pasukan hingga Alutsista Andalan untuk TNI Fair & HUT ke-80 TNI

Kamis, 18 September 2025 – 11:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memamerkan kekuatannya dalam rangka perayaan ulang tahunnya ke-80 pada tahun ini.

Rencananya pada 20-21 September mendatang akan ada TNI Fair sebagai ajang unjuk pasukan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

TNI Angkatan Darat (AD) sebagai peserta TNI Fair 2025 pun bakal all-out dalam event yang akan digelar di Silang Monas tersebut.

Tidak hanya mengerahkan ribuan personel, TNI AD 2025 juga akan memamerkan alutsistanya yang terbaru.

“Dari TNI Angkatan Darat sendiri melibatkan sekitar 1.500 prajurit, termasuk alutsista terbaik untuk mendukung kegiatan ini,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam ramah tamah seusai olahraga bersama awak media di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Abiturien Akmil 1998 itu juga membeber info tentang alutsista TNI AD yang akan ditampilkan di TNI Fair 2025.

Brigjen Yudhayana memerinci TNI AD akan memamerkan Tank Harimau, MLRS Astros, Meriam Caesar 155 mm, Meriam 105 mm, Radar CM 200, Panser Anoa, Rantis Komodo, Maung, hingga helikopter Fennec yang ditampilkan secara statis.

“Kegiatan ini juga diisi dengan bakti kesehatan, pameran UMKM, hingga demo keterampilan prajurit sehingga masyarakat bisa lebih dekat mengenal TNI,” imbuh Brigjen Yudhayana.