Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TNI AD Tuntaskan Pembangunan Jembatan Bailey di Langkat

Selasa, 27 Januari 2026 – 08:35 WIB
TNI AD Tuntaskan Pembangunan Jembatan Bailey di Langkat - JPNN.COM
Jembatan bailey yang dibangun TNI AD selesai dikerjakan, Senin (26/1/2026). Jembatan ini menghubungkan Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, dengan Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (ANTARA/Ho-Humas TNI AD)

jpnn.com - JAKARTA - Personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyelesaikan pembangunan jembatan bailey, yang menghubungkan Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, dengan Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (26/1).

TNI AD, dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, menjelaskan bahwa jembatan itu dibangun guna memperbaiki jalur darat yang sebelumnya putus akibat terkena bencana.

"ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (27/1).

Baca Juga:

Donny menjelaskan bahwa jembatan dengan rangka baja portabel tipe Bailey 2-1 tersebut memiliki panjang 30 meter dan lebar 3,65 meter dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun empat.

Dengan adanya jembatan ini, Donny memastikan kegiatan sosial dan perekonomian warga di kedua desa kembali berjalan normal setelah sebelumnya terputus akibat kerusakan infrastruktur.

Di saat yang sama, personel TNI AD juga masih membangun jembatan di beberapa titik jalur darat wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Baca Juga:

Salah satunya di Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang sampai saat ini progres pembangunan sudah mencapai 39 persen.

Dengan adanya upaya pembangunan jembatan secara serentak di seluruh lokasi bencana, Donny berharap pemulihan wilayah pascabencana bisa berjalan dengan cepat dan maksimal. (antara/jpnn)

TNI AD menuntaskan pembangunan jembatan bailey di Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AD  pembangunan jembatan bailey  Langkat  Jembatan Bailey  TNI 
BERITA TNI AD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp