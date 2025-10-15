Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

TNI AL dan Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 31 Kilogram Sabu-Sabu di Pelabuhan Roko Dumai

Rabu, 15 Oktober 2025 – 08:24 WIB
TNI AL dan Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 31 Kilogram Sabu-Sabu di Pelabuhan Roko Dumai - JPNN.COM
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Kolonel Laut (P) Abdul Haris saat menghadiri Press Conference di Gedung Command Center Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (12/10/2025). Foto: Dispenal

jpnn.com, DUMAI - TNI AL dan Polda Riau menggalkan peredaran sebanyak 30 bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 31,827 Kg dalam sebuah operasi terpadu di Pelabuhan Roro, Kota Dumai, Provinsi Riau, Minggu (12/10/2025).

Barang haram tersebut diduga akan diedarkan lintas provinsi dengan tujuan akhir Sumatera Selatan.

Dua pelaku yang berperan sebagai kurir berinisial DE (32) dan LH (33) merupakan warga asal Sumatera Selatan berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti setelah sempat berupaya melarikan diri.

Penangkapan dilakukan ketika keduanya hendak menyelundupkan sabu-sabu menggunakan mobil pribadi jenis Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1747 RQ.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, aparat menemukan 30 bungkus besar sabu-sabu berlogo teh hijau, yang disembunyikan secara rapi di beberapa bagian mobil untuk mengelabui petugas.

Pelabuhan Roro Dumai diduga menjadi titik transit utama jaringan penyelundupan narkotika dari Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis) menuju wilayah daratan Sumatra.

Modus yang digunakan jaringan ini terbilang rapi. Mereka memanfaatkan jalur laut dan transportasi umum guna menghindari deteksi aparat.

Menurut hasil penyelidikan awal, kedua tersangka mengaku tergiur imbalan besar dari jaringan pengendali.

