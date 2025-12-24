Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TNI AL Distribusikan Bantuan Logistik Kepada Warga Terdampak Bencana di Aceh Pakai Pesawat

Rabu, 24 Desember 2025 – 09:36 WIB
TNI AL Distribusikan Bantuan Logistik Kepada Warga Terdampak Bencana di Aceh Pakai Pesawat - JPNN.COM
TNI AL melaksanakan dukungan logistik kepada warga terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh dengan menggunakan pesawat NC 212-200 Aviocar bernomor U-6211. Distribusi bantuan di dua lokasi terdampak, yakni Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe dan Bandara Rembele, Takengon, Provinsi Aceh, Selasa (23/12/2025). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - TNI AL hingga saat ini terus melaksanakan dukungan logistik udara dalam rangka penanganan bencana alam di wilayah Provinsi Aceh dengan menggunakan pesawat NC 212-200 Aviocar bernomor U-6211.

Perbantuan logistik tersebut didistribusikan ke dua lokasi terdampak, yakni Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe dan Bandara Rembele, Takengon, Provinsi Aceh, Selasa (23/12/2025).

Pada penerbangan pertama, pesawat mendarat di Bandara Malikussaleh dengan membawa logistik seberat kurang lebih 1.080 kilogram berupa tenda, selimut, alat pembersih serta bahan kebutuhan pokok.

Baca Juga:

Selanjutnya, pesawat melanjutkan misi ke Bandara Rembele dengan membawa logistik beras seberat kurang lebih 1.300 kilogram.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI AL dalam mendukung tugas kemanusiaan serta membantu percepatan penanganan bencana alam, khususnya dalam pendistribusian bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan TNI AL akan terus bersinergi dengan instansi terkait guna memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan aman kepada masyarakat yang membutuhkan.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Baca Juga:

TNI AL hingga saat ini terus melaksanakan dukungan logistik udara dalam rangka penanganan bencana alam di wilayah Provinsi Aceh dengan menggunakan pesawat.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AL  Bencana Alam  banjir aceh  Pesawat  warga terdampak bencana 
BERITA TNI AL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp