TNI AL Distribusikan Bantuan Logistik Kepada Warga Terdampak Bencana di Aceh Pakai Pesawat

jpnn.com, JAKARTA - TNI AL hingga saat ini terus melaksanakan dukungan logistik udara dalam rangka penanganan bencana alam di wilayah Provinsi Aceh dengan menggunakan pesawat NC 212-200 Aviocar bernomor U-6211.

Perbantuan logistik tersebut didistribusikan ke dua lokasi terdampak, yakni Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe dan Bandara Rembele, Takengon, Provinsi Aceh, Selasa (23/12/2025).

Pada penerbangan pertama, pesawat mendarat di Bandara Malikussaleh dengan membawa logistik seberat kurang lebih 1.080 kilogram berupa tenda, selimut, alat pembersih serta bahan kebutuhan pokok.

Selanjutnya, pesawat melanjutkan misi ke Bandara Rembele dengan membawa logistik beras seberat kurang lebih 1.300 kilogram.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI AL dalam mendukung tugas kemanusiaan serta membantu percepatan penanganan bencana alam, khususnya dalam pendistribusian bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan TNI AL akan terus bersinergi dengan instansi terkait guna memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan aman kepada masyarakat yang membutuhkan.(fri/jpnn)



