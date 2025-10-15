Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu-Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok

Rabu, 15 Oktober 2025 – 14:20 WIB
Barang bukti sabu-sabu hasil tangkapan Kodaeral III dihadirkan dalam jumpa pers di Markas Kodaeral III, Jakarta Utara, Rabu (15/10/2025) (ANTARA/Walda Marison)

jpnn.com, JAKARTA - Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) III menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 10 kilogram ke Jakarta di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13/10) lalu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengapresiasi jajaran TNI AL.

"Kami mewakili BNN mengucapkan selamat kepada komandan Kodaeral III beserta jajaran yang telah bekerja sama bisa mengungkap (penyelundupan) sabu-sabu," kata Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol. Awang Joko Rumitro dalam saat jumpa pers di Markas Kodaeral III, Jakarta Utara, Rabu.

Menurut Awang, tangkapan 10 kilogram sabu-sabu merupakan jumlah yang cukup besar untuk barang yang akan disebarkan di Jakarta.

Hasil tangkapan tersebut, menurut Awang, merupakan bukti bahwa jajaran penegak hukum dan TNI AL berkolaborasi dengan baik dalam menindak peredaran narkoba.

Awang melanjutkan prestasi yang ditorehkan Kodaeral III ini juga sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dalam memberantas peredaran narkoba.

"Ini baru pertama kali ada Presiden yang menyatakan isu tentang narkoba menjadi isu prioritas Presiden yang masuk ke dalam Asta Cita ke 7," jelas Awang.

Awang berharap pengungkapan kasus ini bisa menjadi pemicu semangat seluruh elemen, termasuk masyarakat untuk terus bekerja sama memberantas peredaran narkoba.

Kodaeral III TNI AL menggagalkan upaya penyelundupan 10 kg sabu-sabu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

