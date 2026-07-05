TNI AL Gagalkan Penyelundupan 6 Ton Pasir Timah Ilegal di Kawasan Ancol

jpnn.com, JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Tim Gabungan Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah yang diduga ilegal asal Bangka.

Penindakan ini dilakukan terhadap satu unit truk kontainer di kawasan Jalan Lodan Raya, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (4/7) dini hari.

Keberhasilan penangkapan ini bermula dari informasi intelijen mengenai adanya pergerakan armada yang membawa komoditas tambang ilegal menuju wilayah Jakarta.

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Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Gabungan terdiri dari unsur Pusintelal, Koarmada RI dan Denintel Kodaeral III segera dikerahkan untuk melakukan pengamatan dan penyekatan di titik-titik krusial.

?Pada pukul 00.05 WIB, Tim Gabungan mulai melakukan pemantauan intensif di area perempatan Jalan Lodan Raya, tepatnya di sekitar Jembatan Kalimati.

Tidak berselang lama, tim menerima konfirmasi bahwa truk target dengan nomor polisi B 9336 TYV telah selesai melakukan aktivitas pemindahan muatan (overtap) di salah satu pergudangan di kawasan Lodan Ancol.

?Pergerakan truk target terus dipantau secara melekat oleh petugas. Saat truk berusaha bergerak menjauh, Tim Gabungan langsung melakukan pengejaran secara terukur.

Tepat pada pukul 01.38 WIB, truk berhasil dihentikan dan dikuasai sepenuhnya oleh petugas di Jalan Lodan Raya, sekitar 50 meter dari pintu gerbang Pelabuhan Sunda Kelapa.