JPNN.com - Olahraga

TNI AL Kehabisan Bensin, Kubur Impian Tampil di Final Four Livoli Divisi Utama

Senin, 08 September 2025 – 00:10 WIB
Skuad TNI AL saat berlaga pada ajang Livoli Divisi Utama 2025 di GOR Nambo, Tangerang. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri TNI AL mengubur impian tembus final four Livoli Divisi Utama 2025 setelah kalah dari Kharisma Premium.

Berlaga di GOR Nambo, Tangerang, Minggu (7/9), skuad asuhan M Ansori menyerah dengan skor tipis 2-3 (22-25, 25-20, 25-22, 16-25, 10-15).

Sepanjang turnamen performa TNI AL tidak konsisten setelah harus membagi fokus tampil di Piala Panglima 2025.

Alhasil Tisya Amallya Putri dan kolega tidak mampu bersaing kendati kedatangan Yolla Yuliana.

Pelatih TNI AL, M Ansori mengungkapkan stamina anak asuhannya mengendur di laga terakhir setelah bermain penuh selama satu hari.

Tim yang mayoritas dihuni anggota TNI AL tersebut juga kehilangan amunisi setelah Nurlaili Kusuma Diningrat kembali mengalami cedera lutut.

“Stamina anak-anak sudah habis. Karena sebelumnya bermain pagi dan malam di Piala Panglima dan Livoli," ujar Ansori.

Dengan hasil ini TNI AL gagal mengulang prestasi di 2024 dengan menjadi runner up Livoli Divisi Utama.

TAGS   Livoli Divisi Utama  Livoli Divisi Utama 2025  TNI AL  Livoli  PBVSI 
