Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Aceh

TNI AL Kerahkan Pesawat Angkut, Bawa 2 Ton Bantuan Logistik ke Aceh Tengah

Senin, 22 Desember 2025 – 12:35 WIB
TNI AL Kerahkan Pesawat Angkut, Bawa 2 Ton Bantuan Logistik ke Aceh Tengah - JPNN.COM
Personel TNI memasukan logistik ke Pesawat NC 212-200 Aviocar U-6211 m milik TNI AL untuk dibawa ke Bandara Rembele, Minggu (21/12/2025) (ANTARA/Ho-Humas TNI AL)

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) terus menunjukkan komitmen membantu penanganan bencana alam di berbagai daerah di Tanah Air.

TNI AL kembali mengerahkan pesawat angkutnya untuk membawa 2 ton logistik ke wilayah bencana banjir di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Minggu (21/12).

Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Senin, dijelaskan bantuan itu diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok korban bencana yang masih berada di lokasi.

Baca Juga:

"Bantuan logistik tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respons TNI AL dalam mendukung upaya pemerintah serta instansi terkait guna meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (22/12).

Tunggul menjelaskan Pesawat NC 212-200 Aviocar U-6211 m dikerahkan untuk mendistribusikan logistik ke Bandara Rembele, Takengon, yang menjadi posko logistik terdekat dari lokasi bencana.

Tunggul mengatakan bahwa pengiriman bantuan itu dilaksanakan dalam dua kali penerbangan (sortie).

Baca Juga:

Adapun sortie pertama membawa 1.200 kilogram logistik, berupa beras, sarden, dan susu.

“Sortie kedua mengangkut 833 kilogram logistik yang terdiri dari beras, mi instan, biskuit, sarden, serta pakaian layak pakai," tambah Tunggul.

TNI AL kembali mengerahkan pesawat angkutnya untuk membawa 2 ton bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Takengon, Aceh Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AL  pesawat angkut  bantuan logistik  Aceh Tengah  Bencana Alam 
BERITA TNI AL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp