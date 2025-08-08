TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 10 Kontainer Ballpress di Kalbar

jpnn.com - JAKARTA - TNI AL menggagalkan penyelundupan 10 kontainer berisi ballpress dari Malaysia ke Kalimantan Barat.

Penggagalan ini merupakan hasil pengembangan yang sebelumnya dilakukan TNI AL bersama Bea Cukai di Depo Kontainer Temas, Pelabuhan Peti Kemas Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/8).

"Jadi, total ada 10 kontainer. Pengungkapan hari Rabu 6 Agustus 2025 sebanyak 6 kontainer dan keesokan harinya sebanyak 4 kontainer," kata Panglima Komando Armada (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Denih Hendrata kepada Antara di Jakarta, Jumat (8/8).

Baca Juga: TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Ballpress

Denih menjelaskan tim gabungan dari F1QR Lantamal XII dan Bea Cukai menelusuri Terminal Peti Kemas Jalan Komodor Yos Sudarso, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (7/8) pagi.

Tim menelusuri tempat itu lantaran sebelumnya mendapatkan informasi dari beberapa pihak yang telah diperiksa saat penangkapan pertama pada Rabu.

"Informasi yang didapat tim di lapangan pun benar. Kami menangkap, menemukan empat kontainer tersebut berisi ballpress," kata Denih.

Tim langsung menyita barang bukti tersebut dan memeriksa beberapa pihak untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Denih menjelaskan barang ilegal itu akan dikirimkan ke Jakarta dalam waktu dekat.