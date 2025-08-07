Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Ballpress

Kamis, 07 Agustus 2025 – 08:55 WIB
TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Ballpress - JPNN.COM
Kontainer berisi ballpress yang diamankan TNI AL di Depo Kontainer Temas, Pelabuhan Peti Kemas Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/8/2025). ANTARA/HO-Koarmada RI

jpnn.com - JAKARTA - Jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menggagalkan penyelundupan enam kontainer ballpress yang masuk ke Indonesia dari Malaysia, pada Rabu (6/8).

Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata kepada ANTARA lewat pesan singkat mengatakan penggagalan itu dilakukan berkat kerja sama TNI AL dengan Bea Cukai.

"Tim Gabungan F1QR Lantamal XII, Satgas Ops Intelmar Mamba 25, dan Bea Cukai Kalimantan Barat berhasil menggagalkan penyelundupan enam kontainer berisi ballpress asal Malaysia," kata Denih, Kamis (7/8).

Denih menjelaskan bahwa pada awalnya pihaknya mendapat informasi tentang adanya upaya penyelundupan barang ilegal tersebut dari Malaysia ke Kalimantan Barat.

Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya bergerak menelusuri lokasi yang akan menjadi tempat masuknya barang tersebut, yakni Depo Kontainer Temas, Pelabuhan Peti Kemas Pontianak, Kalbar.

"Benar saja, petugas menemukan enam kontainer penuh dengan ballpress yang dikemas di dalam karung," ungkapnya.

Denih menyebutkan dua unit kontainer 40 ft telah diamankan di Satrol Lantamal XII. Lalu, ada empat unit kontainer 40 ft, masih di Pelabuhan Peti Kemas dan telah disegel oleh Tim Gabungan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ballpress itu direncanakan akan dikirim dari Kalimantan menuju Jakarta. Hingga saat ini, proses pemeriksaan oleh tim gabungan masih terus berlanjut.

TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan enam kontainer ballpress dari Malaysia.

