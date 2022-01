TNI AL Menginisiasi Kerja Sama dengan United Arab Emirates Navy

jpnn.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menginisiasi pertemuan bilateral membahas rencana kerja sama dengan United Arab Emirates Navy (UAE Navy) di Ruang Dahlia I, Hotel Avenzel, Bekasi, Kamis (27/1).

Topik pembahasan pada pertemuan ini adalah menindaklanjuti usulan pelaksanaan Navy To Navy Talks (NTNT) antara TNI AL-UAE Navy yang seharusnya dilaksanakan tahun 2020 lalu namun tertunda karena pandemi Covid-19.

Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal Kolonel Laut (P) Bambang Dharmawan mengatakan perlunya membuka NTNT sebagai forum resmi untuk membahas kerja sama antarkedua Angkatan Laut yang makin meningkat pada masa mendatang.

Pada kesempatan ini, Atase Pertahanan UAE di Jakarta Colonel Obaid Ahmed Almehrzi sebagai perwakilan dari UAE Navy menyambut baik usulan kerja sama ini.

Dia akan menindaklanjutinya melalui kunjungan Director of UAE Navy Forces for Operations and Training Brigjend Humaid Mohammad Abdullah Al Remeithi ke Indonesia pada bulan Februari 2022 mendatang.

Pembentukan kerja sama TNI AL dengan UAE Navy ini sejalan dengan meningkatnya kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dan United Arab Emirates melalui penandatanganan Memorandum of Understanding di bidang pertahanan oleh Menhan RI dan Menhan UAE pada tanggal 24 Februari 2020 lalu.

Forum ini merupakan wujud aplikasi peran TNI AL dalam bidang diplomasi sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dalam meningkatkan diplomasi TNI AL.(fri/jpnn)



